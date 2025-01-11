"Серхедчи" против аутсайдера
Сегодня состоятся очередные игры Азербайджанской баскетбольной лиги.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что пройдут три матча 10-го тура.
"Серхедчи" сыграет с аутсайдером группы А НТД. Остальные матчи пройдут в группе B. "Лянкяран" примет "Шеки", а "Орду" - "Губу".
Азербайджанская баскетбольная лига
10-й тур
11 декабря
Группа А
12:30. "Серхедчи" - НТД
Спортивный центр "Серхедчи"
|
1
|
Сабах
|
10
|
8
|
2
|
829-701
|
18
|
2
|
Нахчыван
|
9
|
7
|
2
|
708-669
|
16
|
3
|
Серхедчи
|
9
|
4
|
5
|
649-669
|
13
|
4
|
Нефтчи
|
10
|
4
|
6
|
732-757
|
13
|
5
|
Абшерон
|
9
|
4
|
5
|
651-715
|
13
|
6
|
НТД
|
9
|
1
|
8
|
659-763
|
1
Группа B
14:00 "Лянкяран" - "Шеки"
Лянкяранский ОСК
16:30 "Орду" - "Губа"
Спортивный центр пограничной охраны "Серхедчи"
|
1
|
Орду
|
9
|
6
|
3
|
802-655
|
15
|
2
|
Гянджа
|
8
|
6
|
2
|
685-584
|
14
|
3
|
Шеки
|
8
|
6
|
2
|
698-598
|
14
|
4
|
Губа
|
8
|
3
|
5
|
659-669
|
11
|
5
|
Лянкяран
|
9
|
2
|
7
|
649-813
|
11
|
6
|
Сумгайыт
|
8
|
2
|
6
|
635-777
|
10
Отметим, что 10-й тур завершится 12 января.
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