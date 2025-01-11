"Серхедчи" против аутсайдера

Сегодня состоятся очередные игры Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что пройдут три матча 10-го тура.

"Серхедчи" сыграет с аутсайдером группы А НТД. Остальные матчи пройдут в группе B. "Лянкяран" примет "Шеки", а "Орду" - "Губу".

Азербайджанская баскетбольная лига
10-й тур
11 декабря
Группа А
12:30. "Серхедчи" - НТД
Спортивный центр "Серхедчи"

1

Сабах

10

8

2

829-701

18

2

Нахчыван

9

7

2

708-669

16

3

Серхедчи

9

4

5

649-669

13

4

Нефтчи

10

4

6

732-757

13

5

Абшерон

9

4

5

651-715

13

6

НТД

9

1

8

659-763

1

Группа B

14:00 "Лянкяран" - "Шеки"
Лянкяранский ОСК

16:30 "Орду" - "Губа"
Спортивный центр пограничной охраны "Серхедчи"

1

Орду

9

6

3

802-655

15

2

Гянджа

8

6

2

685-584

14

3

Шеки

8

6

2

698-598

14

4

Губа

8

3

5

659-669

11

5

Лянкяран

9

2

7

649-813

11

6

Сумгайыт

8

2

6

635-777

10

Отметим, что 10-й тур завершится 12 января.