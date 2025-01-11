https://news.day.az/sport/1722082.html

"Серхедчи" против аутсайдера

Сегодня состоятся очередные игры Азербайджанской баскетбольной лиги. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что пройдут три матча 10-го тура. "Серхедчи" сыграет с аутсайдером группы А НТД. Остальные матчи пройдут в группе B. "Лянкяран" примет "Шеки", а "Орду" - "Губу". Азербайджанская баскетбольная лига 10-й тур 11 декабря