https://news.day.az/society/1722135.html ЦИК Азербайджана о том, сколько будет напечатано бюллетеней в связи с муниципальными выборами В связи с муниципальными выборами в Азербайджане будет напечатано 6 052 721 (шесть миллионов пятьдесят две тысячи семьсот двадцать один) избирательный бюллетень.
ЦИК Азербайджана о том, сколько будет напечатано бюллетеней в связи с муниципальными выборами
В связи с муниципальными выборами в Азербайджане будет напечатано 6 052 721 (шесть миллионов пятьдесят две тысячи семьсот двадцать один) избирательный бюллетень.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал 11 января журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов в рамках процесса печати избирательных бюллетеней в связи с предстоящими муниципальными выборами.
Напомним, что муниципальные выборы пройдут 29 января.
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