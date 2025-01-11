https://news.day.az/society/1722135.html

ЦИК Азербайджана о том, сколько будет напечатано бюллетеней в связи с муниципальными выборами

В связи с муниципальными выборами в Азербайджане будет напечатано 6 052 721 (шесть миллионов пятьдесят две тысячи семьсот двадцать один) избирательный бюллетень.