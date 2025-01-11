На Тайване разместят западные комплексы ПВО

Оборонное ведомство Тайваня намерено разместить в ближайшее время на севере острова новейшие усовершенствованные ракетные комплексы "земля-воздух" NASAMS, заказанные в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Taipei Times.

По информации издания, эти системы ПВО будет развернуты в районе Суншань в Тайбэе и в районе Тамсуй в Новом Тайбэе. Комплексы могут быть поставлены уже к концу 2025 года. Эта поставка станет частью 17 пакета продажи оружия США Тайваню при администрации президента Джо Байдена.

NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) - передвижной зенитный ракетный комплекс ПВО, разработанный норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской Raytheon. Он предназначен для борьбы с маневрирующими воздушными целями на малых и средних высотах.

В октябре 2024 года Госдепартамент одобрил продажу Тайваню систем NASAMS и радиолокационных станций на сумму около $2 млрд. Затем Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США сообщило, что Тайбэю поставят три таких комплекса.