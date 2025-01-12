Трампа призвали оказать «максимальное давление» на Иран

США и союзники обязаны возобновить политику "максимального давления" на Иран, поскольку это может изменить страну "к лучшему". Об этом на встрече с оппозиционной группой "Национальный совет сопротивления Ирана" (NCRI) в Париже заявил спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Это давление не только кинетическое, не только военная сила, но и экономическое, и дипломатическое. Мы должны воспользоваться слабостью [Ирана], которую сейчас видим", - призвал чиновник.

Он подчеркнул, что на "улучшение" ситуации в Иране сейчас "есть надежда", в связи с чем скоро должны последовать и действия.

Ранее сообщалось, что еще одна страна выразила готовность организовать встречу Путина и Трампа.