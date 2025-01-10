Определились место и время проведения двух последних матчей нашей сборной на чемпионате Европы

Определены места и время проведения двух последних матчей нашей национальной сборной в рамках игр отборочной группы женского чемпионата Европы по баскетболу ФИБА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба Федерации баскетбола Азербайджана.

Наша команда примет лидера группы сборную Бельгии шестого февраля в 23:15 по бакинскому времени на арене COREtec Dome в Остенде.

Через три дня после этого матча, в 17:00, женская сборная сыграет с Польшей в спортивном центре "Серхедчи".

Отметим, что финальный этап чемпионата состоится в июне 2025 года.