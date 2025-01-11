"Араз-Нахчыван" против "Сабаила"

Продолжаются товарищеские матчи с участием команд Премьер-лиги Мисли.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что сегодня встретятся команды "Араз-Нахчыван" и "Сабаил".

Матч состоится на стадионе "Азерсун Арена". Игра будет закрыта для всех. Встреча начнется в 15:00.

Отметим, что "Араз-Нахчыван" ушел на зимний перерыв на втором месте, а "Сабаил" - на последнем.

Товарищеская игра

11 января

15:00. "Араз-Нахчыван" - "Сабаил"

"Азерсун Арена"