https://news.day.az/sport/1722069.html "Араз-Нахчыван" против "Сабаила" Продолжаются товарищеские матчи с участием команд Премьер-лиги Мисли. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что сегодня встретятся команды "Араз-Нахчыван" и "Сабаил". Матч состоится на стадионе "Азерсун Арена". Игра будет закрыта для всех. Встреча начнется в 15:00.
Товарищеская игра
"Араз-Нахчыван" против "Сабаила"
Продолжаются товарищеские матчи с участием команд Премьер-лиги Мисли.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что сегодня встретятся команды "Араз-Нахчыван" и "Сабаил".
Матч состоится на стадионе "Азерсун Арена". Игра будет закрыта для всех. Встреча начнется в 15:00.
Отметим, что "Араз-Нахчыван" ушел на зимний перерыв на втором месте, а "Сабаил" - на последнем.
Товарищеская игра
11 января
15:00. "Араз-Нахчыван" - "Сабаил"
"Азерсун Арена"
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