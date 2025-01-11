Британцу не разрешили искать жесткий диск с биткоинами на свалке

Суд не стал рассматривать иск, поданный бывшим владельцем криптовалюты, которая по ошибке оказалась на свалке в британском городе Ньюпорт.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает BBC News.

По данным телеканала, в 2013 году девушка 39-летнего IT-специалиста Джеймса Хоуэллса случайно выбросила диск с восемью тысячами биткоинов, стоимость которых сейчас оценивается в 745.7 млн долларов США. Для того чтобы отыскать утраченные цифровые активы, нужно перебрать 100 тысяч тонн отходов на свалке в Ньюпорте.

В связи с этим Хоуэллс в конце 2024 года через суд потребовал у властей Ньюпорта компенсировать ущерб и выплатить ему 495 млн фунтов стерлингов (604 млн долларов США).

Судья, рассматривавший обращение мужчины, назвал подобные требования нерезонными и отверг иск, лишив его последней надежды на возращение потерянной криптовалюты. Сам Хоуэллс отметил, что иск был отвергнут во время самого раннего слушания, и у него не оказалось шанса объясниться или добиться справедливости в любой форме.