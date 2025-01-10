Власти США объявили многомиллионную награду за арест Мадуро

Правительство США не признало инаугурацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро и увеличили награду за него до $25 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга, выступая на специальном брифинге для журналистов, который был посвящен введению Вашингтоном нового пакета санкций в отношении Венесуэлы.

"Мы увеличиваем награду за Николаса Мадуро и за министра внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Диосдадо Кабельо до $25 млн. В дополнение к этому мы добавляем новую награду в $15 млн за информацию, которая приведет к задержанию и вынесению приговора министру обороны Владимиру Падрино [Лопесу]", - сказал он.

Ранее мы сообщали, что Николас Мадуро принял присягу президента Венесуэлы.