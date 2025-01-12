В США подвели итог президентству Байдена

Действия Джо Байдена на посту президента США привели к тому, что текущий мировой порядок стал намного менее прочным. Такой итог президентству Байдена подвел обозреватель газеты The Washington Post (WP) Дэвид Игнейшес, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Байден определил цель Америки как защиту "основанного на правилах международного порядка". Но, несмотря на все его похвальные усилия, я боюсь, что он сделал его не более, а менее прочным", - уверен автор.

По его мнению, неудачи Байдена в этом направлении связаны с "особенностями его личности". Игнейшес считает, что президент США пытался "добиваться консенсуса в мире, который стал враждебным" и предпринимал попытки сохранить текущее положение дел, когда люди по всему миру "требовали перемен". В конечном итоге автор оценил международную политику Байдена как "контрпродуктивную".