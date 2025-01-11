https://news.day.az/officialchronicle/1722162.html Президент Ильхам Алиев наградил Шахина Багирова орденом - Распоряжение Шахин Солтан оглу Багиров награжден орденом "За службу Родине" 1-й степени. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение.
Президент Ильхам Алиев наградил Шахина Багирова орденом - Распоряжение
Шахин Солтан оглу Багиров награжден орденом "За службу Родине" 1-й степени.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение.
Согласно распоряжению, Шахин Солтан оглу Багиров награжден за заслуги в развитии таможенного дела в Азербайджане и многолетнюю плодотворную деятельность в таможенных органах.
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