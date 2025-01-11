Президент Ильхам Алиев наградил Шахина Багирова орденом

Шахин Солтан оглу Багиров награжден орденом "За службу Родине" 1-й степени.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение.

Согласно распоряжению, Шахин Солтан оглу Багиров награжден за заслуги в развитии таможенного дела в Азербайджане и многолетнюю плодотворную деятельность в таможенных органах.