Курбан Бердыев против отмены лимита на легионеров

Главный тренер азербайджанской футбольной команды "Туран Товуз" Курбан Бердыев дал интервью клубному телевидению.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, российский специалист прокомментировал подготовку команды ко второй половине сезона и отмену лимита на легионеров.

- Как бы вы оценили выступление команды в первой половине сезона?

- В целом я доволен результатами. Если бы кто-то в начале сезона сказал, что мы закончим первую половину на третьем месте и наберем столько очков, мы были бы удовлетворены и счастливы этими прогнозами. Были матчи, в которых мы могли бы сыграть лучше и победить, и тогда мы были бы полностью удовлетворены.

- В настоящее время в Турции проходят тренировочные сборы команды. Мы хотели бы поговорить о подготовке. Насколько процесс соответствует вашим требованиям и пожеланиям?

- Да, условия хорошие и погода благоприятная. Тренировочный лагерь проходит вполне успешно и по плану.

- В команду уже набраны новые игроки. Что вы можете сказать о новых трансферах?

- Я думаю, эти ребята нам обязательно помогут. И Рахим, и Орхан - игроки, которые умеют быстро адаптироваться к команде. Это тоже очень важный момент. Они понимают поставленную задачу и хорошо подготовлены.

- Недавно появилась новость об отмене лимита на легионеров в чемпионате Азербайджана. Мне было бы интересно узнать ваше мнение по этому поводу...

- Это очень серьезный вопрос. Я часто сталкивался с этим моментом. Если мы говорим о лимите, то следует сказать, что это требует стратегического направления. Азербайджанскому футболу в ближайшие 5-7 лет необходим этап развития. Я не знаю точно, в каком направлении движется этот план. Конечно, важным моментом в этом вопросе является то, чтобы работа велась планомерно, а не хаотично. Невозможно просто поднять вопрос и решить его сразу. Если же предполагается плановое развитие, то это уже другой вопрос. Допустим, играют 11 легионеров, тогда зачем наши академии? Где тогда будут играть азербайджанские футболисты, дети, которые сейчас играют? При обсуждении этого вопроса необходимо в первую очередь учитывать стратегическую линию сборной Азербайджана и репутацию страны. Повторяю, думают ли об этом люди, поднявшие вопрос? Потому что если не учитывать стратегическое развитие детских и юношеских сборных, то футбол в стране не будет иметь авторитета. Я думаю, нам нужно понять, что это решение просто убьет детский и юношеский футбол. Конечно, многим азербайджанским футболистам теперь придется куда-то уехать. Я не знаю, это сложный вопрос. Но я однозначно против отмены лимита легионеров.

- И напоследок, что бы вы хотели сказать нашим фанатам?

- Наши болельщики - невероятные люди. Они везде следуют за "Туран Товузом". Они оказывают полную поддержку даже тогда, когда команда терпит неудачу. Поэтому от имени клуба и игроков я хотел бы поблагодарить их. Терпение, которое они проявляют в трудные времена, бесценно. Надеюсь, мы не разочаруем их в конце сезона.