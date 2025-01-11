https://news.day.az/society/1722138.html Представителям СМИ предоставлена полная свобода наблюдения за муниципальными выборами в Азербайджане - ЦИК Представителям СМИ предоставлена полная свобода наблюдения за муниципальными выборами.
Представителям СМИ предоставлена полная свобода наблюдения за муниципальными выборами в Азербайджане - ЦИК
Представителям СМИ предоставлена полная свобода наблюдения за муниципальными выборами.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал 11 января журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов в рамках процесса печати избирательных бюллетеней в связи с муниципальными выборами.
"Журналисты смогут наблюдать за всеми процессами, от начала до конца, предъявив удостоверение организации, которую они представляют, без необходимости аккредитации в ЦИК", - сказал он.
По словам М.Панахова, цель этого решения заключается в обеспечении прозрачности выборов и предотвращении возможных проблем.
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