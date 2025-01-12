Из "Кяпаза" в Первую лигу

Игрок азербайджанского футбольного клуба "Кяпаз" сменил команду.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что Махир Гасанов был отдан в аренду.

23-летний защитник будет выступать за команду I лиги "Дифаи" до конца сезона.