https://news.day.az/sport/1722365.html Из "Кяпаза" в Первую лигу Игрок азербайджанского футбольного клуба "Кяпаз" сменил команду. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что Махир Гасанов был отдан в аренду. 23-летний защитник будет выступать за команду I лиги "Дифаи" до конца сезона.
Из "Кяпаза" в Первую лигу
Игрок азербайджанского футбольного клуба "Кяпаз" сменил команду.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что Махир Гасанов был отдан в аренду.
23-летний защитник будет выступать за команду I лиги "Дифаи" до конца сезона.
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