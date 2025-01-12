https://news.day.az/sport/1722268.html Азербайджанская фигуристка завоевала путевку на чемпионат мира - ФОТО Азербайджанская фигуристка Наргиз Сулейманова приняла участие в соревнованиях "Sofia Trophy", проходивших в Софии, Болгария. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, спортсменка, выступавшая в короткой и произвольной программах, набрала 172,80 балла и заняла пятое место среди 23 участников.
Азербайджанская фигуристка завоевала путевку на чемпионат мира - ФОТО
Азербайджанская фигуристка Наргиз Сулейманова приняла участие в соревнованиях "Sofia Trophy", проходивших в Софии, Болгария.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, спортсменка, выступавшая в короткой и произвольной программах, набрала 172,80 балла и заняла пятое место среди 23 участников.
Благодаря этому Сулейманова получила право на участие в чемпионате мира.
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