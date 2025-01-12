Азербайджанская фигуристка завоевала путевку на чемпионат мира

Азербайджанская фигуристка Наргиз Сулейманова приняла участие в соревнованиях "Sofia Trophy", проходивших в Софии, Болгария.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, спортсменка, выступавшая в короткой и произвольной программах, набрала 172,80 балла и заняла пятое место среди 23 участников.

Благодаря этому Сулейманова получила право на участие в чемпионате мира.