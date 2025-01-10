Последние данные о состоянии здоровья пострадавших в авиакатастрофе под Актау

В Yeni Klinika продолжается лечение 5 человек (1 мужчина, 4 женщины), пострадавших в результате авиакатастрофы близ города Актау в Казахстане.

В ответ на запрос Day.Az в TƏBİB сообщили, что еще 1 пострадавший сегодня выписан из клиники в удовлетворительном состоянии для амбулаторного лечения.

Было отмечено, что после стабилизации клинических и гемодинамических показателей пациента, который был помещен в отделение реанимации в тяжелом состоянии после эвакуации, было успешно продолжено стационарное лечение.

В настоящее время из других лиц, продолжающих стационарное лечение, состояние 2 человек оценивается как нормальное, 1 человека - как удовлетворительное, а 2 человек, получающих лечение в отделении реанимации - как стабильно тяжелое.

Отметим, что состояние здоровья лиц, выписанных на амбулаторное лечение, контролируется соответствующими медицинскими учреждениями в районах их проживания, и в случае необходимости им также оказывается психологическая поддержка.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL и следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа). В результате инцидента 38 человек погибли, 29 получили ранения.