Автор: Байрам Эльшадов

Армянский архиепископ, бородатый болтун Баграт Галстанян на днях вновь предстал перед камерами, красуясь и изображая из себя гения политической мысли. Называющий себя лидером армянской оппозиции мошенник рассказал журналистам о карабахских военных преступниках, которые отбывают заслуженное наказание в бакинских тюрьмах.

"Армянский народ един в вопросе поддержки своих соотечественников, взятых в заложники Баку, заверяя, что они рядом с ними, и никакое давление Баку не может поколебать ни нашу поддержку, ни волю Армении и армянского народа в вопросе поддержки собственного государства и собственных граждан на виду у всего мира, на виду у всех наших внутренних и внешних врагов, подтверждая, что мы поддерживаем своих соотечественников и никакой враждебный судебный процесс не может нас обессилить и изменить наше мнение о них", - выдумал несусветицу лжеархиепископ.

Ожидать что-либо другого от говорящей головы армянских реваншистов было бессмысленно. За голословными заявлениями священника, щедро приправленными патетикой и лозунгами, кроется откровенная манипуляция фактами. Армянские сепаратисты, о которых идет речь, никакие не "заложники", а осужденные преступники, признанные виновными в нарушении международного права и участии в актах насилия. Их преступления были документально подтверждены и рассмотрены в судебных инстанциях Азербайджана, что исключает возможность искажения фактов в угоду армянской пропаганде. То есть, Баграт без стыда и совести открыто обеляет карабахских преступников, на руках которых несмываемая кровь азербайджанского народа.

Армянская оппозиция с подачи таких "ораторов", как Галстанян, пытается использовать тему Карабаха как некий "инструмент", чтобы сохранить влияние на часть общества, не готового принять неизменность новых реалий в регионе. Подобные заявления лишь препятствуют процессу примирения.

Азербайджан, напротив, демонстрирует последовательность и готовность к мирным инициативам, предлагая пути интеграции бывших жителей Карабаха в правовое и социальное поле страны. Эта позиция находит поддержку у многих мировых игроков, осознающих, что стабильность региона возможна только через признание суверенитета и целостности Азербайджана. Власти Азербайджана активно работают над созданием условий для возвращения переселенцев и обеспечения их полноценного участия в общественной и экономической жизни страны. Эта работа направлена на долгосрочную стабилизацию региона, создание рабочих мест и развитие социальной сферы.

Несмотря на конструктивный подход официального Баку, в Армении некоторые людишки продолжают мутить воду и подливать масло в огонь, нагнетая обстановку беспочвенными обвинениями и абсурдными выступлениями. Для людей, знакомых с реальным положением дел, подобные заявления Галстаняна выглядят как жалкая попытка показать своим хозяевам, что он ещё на что-то годен. Ключевым моментом здесь является то, что за громкими словами лжеархиепископа стоит пустота. У него нет ни конкретных предложений, ни стратегий, которые могли бы способствовать улучшению положения армянского народа или нормализации отношений с соседними странами. Вместо этого он полагается на старую тактику: сеять ненависть и прикрываться патриотической риторикой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем Армении.

В любом случае, разглагольствование архиепископа Баграта так и останется пустым звуком, который забывается сразу после того, как выключаются камеры.