"Сумгайыт" вернул бывшего игрока

"Сумгайыт" усилил свой состав новым баскетболистом.

По информации, предоставленной İdman.biz клубом, переговоры с Кямраном Имановым завершились положительно.

С покинувшим "Серхедчи" игроком подписан контракт до конца сезона.

Отметим что Иманов в прошлом сезоне также выступал за "Сумгайыт".