https://news.day.az/sport/1722160.html "Сумгайыт" вернул бывшего игрока "Сумгайыт" усилил свой состав новым баскетболистом. По информации, предоставленной İdman.biz клубом, переговоры с Кямраном Имановым завершились положительно. С покинувшим "Серхедчи" игроком подписан контракт до конца сезона. Отметим что Иманов в прошлом сезоне также выступал за "Сумгайыт".
"Сумгайыт" вернул бывшего игрока
"Сумгайыт" усилил свой состав новым баскетболистом.
По информации, предоставленной İdman.biz клубом, переговоры с Кямраном Имановым завершились положительно.
С покинувшим "Серхедчи" игроком подписан контракт до конца сезона.
Отметим что Иманов в прошлом сезоне также выступал за "Сумгайыт".
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