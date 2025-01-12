Трамп готов ввести санкции на Ближнем Востоке

Избранный президент США Дональд Трамп предупредил о введении жестких санкций на Ближнем Востоке, если радикальное палестинское движение ХАМАС не освободит удерживаемых заложников до дня его инаугурации, назначенной на 20 января.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил избранный вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс в интервью Fox News, уточнив, что Трамп готов принять радикальные меры.

Ранее Трамп заявил, что ситуация на Ближнем Востоке может обостриться до "полного ада", если заложники не будут освобождены. "Это означает предоставление Израилю всех возможностей для ликвидации оставшихся батальонов ХАМАС и его руководства. Кроме того, США введут агрессивные санкции и финансовые ограничения против тех, кто поддерживает террористические организации в регионе", - подчеркнул Вэнс.

Он также отметил, что прогресс в переговорах по освобождению заложников стал возможен благодаря жесткой позиции Трампа. По словам Вэнса, сделка может быть заключена в последние дни до завершения полномочий нынешней администрации президента Джо Байдена.