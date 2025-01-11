Цукерберг раскритиковал Apple

Марк Цукерберг на подкасте Джо Рогана заявил, что последней значимой инновацией компании Apple стал iPhone, представленный еще Стивом Джобсом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The Verge.

В ходе беседы Роган сказал, что переходит с iPhone на Android, потому что не хочет быть зависимым от одной компании. Также он счел 30-процентную комиссию, которую берет Apple, безумной.

Цукерберг согласился с тем, что правила Apple "кажутся произвольными" и создают препятствия для других производителей. Он отметил, что закрытая экосистема ограничивает конкуренцию, особенно в области таких продуктов, как AirPods, и лишает пользователей еще более лучших устройств.

Миллиардер назвал iPhone "очевидно, одним из самых важных изобретений, вероятно, за все время", а также заявил, что Apple сильно отстала в плане выпуска инновационных продуктов, вероятно, имея в виду Vision Pro и шлемы Mera Quest.

Также он раскритиковал политику Apple по отношению к своей экосистеме, из-за которой та же Meta (признана в России экстремистской и запрещена) теряет миллиарды долларов рекламной выручки.