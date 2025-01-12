ЕС готов усилить поддержку нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Европейский Союз выражает готовность усилить свою поддержку в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az, об этом заявила специальный представитель ЕС на Южном Кавказе Магдалена Гроно.

"Мы высоко ценим углубленный обмен мнениями с руководством и официальными лицами обеих стран о наиболее эффективных путях достижения мира, нормализации ситуации и развития регионального сотрудничества. ЕС готов оказывать усиленную поддержку в этом процессе, уделяя особое внимание различным аспектам, включая текущие двусторонние переговоры, гуманитарные вопросы и взаимосвязанность. Кроме того, мы стремимся продвигать инициативы по укреплению регионального взаимодействия", - написала она на своей странице в соцсети X.

Отметим, что с 7 по 11 января 2025 года Магдалена Гроно совершила свой первый официальный визит в Азербайджан, а затем в Армению.

Напомним, что Гроно была назначена специальным представителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии в июле 2024 года. Она сменила Тойво Клаара и приступила к выполнению своих обязанностей 1 сентября 2024 года на начальный срок в 12 месяцев.