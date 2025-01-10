Сколько улиц и проспектов охватывают спецполосы в Баку?

В настоящее время специальные полосы общей протяженностью более 100 километров охватывают более 30 улиц и проспектов города Баку.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной мероприятиям в сфере транспорта в 2024 году и планам на 2025 год, заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов.

По его словам, цель работы, проводимой в Баку в рамках трансформации мобильности, заключается в обеспечении комфорта и безопасности граждан. Этот процесс предполагает формирование эффективной системы общественного транспорта, создание и обновление инфраструктуры. Реформы проводятся комплексно.

"По результатам проведенных мониторингов время движения автобусов по маршруту на некоторых улицах сократилось до 18-22 минут, в большинстве случаев интервал стал короче, а количество пассажиров значительно увеличилось. Автобусы, курсирующие по этим полосам, в течение дня перевозят около 900 тысяч пассажиров. Процесс создания специальных полос продолжается", - добавил он.