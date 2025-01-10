https://news.day.az/world/1721968.html США нанесли удары по подземным объектам хуситов США нанесли удары по подземным объектам хуситов, принадлежащим йеменскому движению "Ансар Аллах", расположенным в провинции Амран на северо-западе Йемена. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
США нанесли удары по подземным объектам хуситов
США нанесли удары по подземным объектам хуситов, принадлежащим йеменскому движению "Ансар Аллах", расположенным в провинции Амран на северо-западе Йемена. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации источника, американские военные осуществили как минимум 12 атак на позиции мятежников в районах Амран и Саада.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре