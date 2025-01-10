США нанесли удары по подземным объектам хуситов, принадлежащим йеменскому движению "Ансар Аллах", расположенным в провинции Амран на северо-западе Йемена. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, американские военные осуществили как минимум 12 атак на позиции мятежников в районах Амран и Саада.