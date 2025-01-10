Состоялся выпускной курс специалистов по обезвреживанию боеприпасов

10 января в Н-ской воинской части Военно-морских сил состоялась церемония выпуска "Курса по обезвреживанию взрывчатых боеприпасов".

Об этом в пятницу Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

"Сначала были возложены цветы к памятнику в честь шехидов, воздвигнутому на территории воинской части, почтена их светлая память.

На церемонии выпуска минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости, территориальной целостности и суверенитета нашей Родины. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Командующий Военно-морскими силами капитан 1-го ранга Шахин Мамедов поздравил участников курса от имени руководства Министерства обороны и пожелал им успехов в дальнейшей служебной деятельности. Капитан 1-го ранга Ш.Мамедов особо подчеркнул важность курсов, проводимых с целью повышения профессионализма и практических навыков военнослужащих, и поблагодарил инструкторов из Азербайджана и братской Турции за высококачественную организацию и проведение этих курсов.

Выступив от имени выпускников, мичман Шахин Рафили пообещал применить приобретенные в ходе курса теоретические знания и практические навыки в дальнейшей службе, оправдать оказанное им доверие своей преданностью Родине, народу и государству.

В заключение выпускникам были вручены сертификаты и нагрудные значки", - говорится в сообщении ведомства.