https://news.day.az/society/1721960.html Работники ряда сфер в Азербайджане получат надбавки к зарплате В Азербайджане утверждены месячные должностные оклады работников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета.
Работники ряда сфер в Азербайджане получат надбавки к зарплате
В Азербайджане утверждены месячные должностные оклады работников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета.
Как сообщает в пятницу Day.Az, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Согласно документу, в ряде организаций, финансируемых из государственного бюджета, работникам, работающим непосредственно по специальности, будут выплачиваться надбавки в размере 100 манатов за ученую степень доктора наук и 60 манатов за научную степень доктора философии.
Решение вступило в силу с 1 января 2025 года.
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