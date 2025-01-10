https://news.day.az/society/1721950.html Ожидается ли в Баку снег? В СМИ распространились сообщения о том, что 20 января и в последующие два дня в Баку и прилегающих районах ожидаются снегопады и резкое понижение температуры.
Ожидается ли в Баку снег?
В СМИ распространились сообщения о том, что 20 января и в последующие два дня в Баку и прилегающих районах ожидаются снегопады и резкое понижение температуры.
Как сообщает Day.Az, на запрос Metbuat.az в Национальной службе гидрометеорологии ответили, что до указанной даты остаётся 10 дней, и информация по этому поводу будет предоставлена позже.
"На данный момент у нас есть прогноз погоды на ближайшие 2-3 дня. Если будут сведения о снегопаде и изменении погодных условий, они будут опубликованы", - отметила пресс-секретарь службы.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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