Ожидается ли в Баку снег?

В СМИ распространились сообщения о том, что 20 января и в последующие два дня в Баку и прилегающих районах ожидаются снегопады и резкое понижение температуры.

Как сообщает Day.Az, на запрос Metbuat.az в Национальной службе гидрометеорологии ответили, что до указанной даты остаётся 10 дней, и информация по этому поводу будет предоставлена позже.

"На данный момент у нас есть прогноз погоды на ближайшие 2-3 дня. Если будут сведения о снегопаде и изменении погодных условий, они будут опубликованы", - отметила пресс-секретарь службы.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az