Назначен исполняющий обязанности канцлера Австрии

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг вступил в должность исполняющего обязанности канцлера страны. Об этом сообщила канцелярия президента Александера Ван дер Беллена в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что президент освободил от должности канцлера Австрии Карла Нехаммера по его просьбе на фоне провала коалиционных переговоров.

Одновременно Ван дер Беллен назначил и. о. канцлера Шалленберга и принял его присягу.

Для Александера Шалленберга это будет второй срок в качестве и. о. канцлера Австрии. Он уже возглавлял правительство страны в 2021 году после ухода в отставку Себастьяна Курца, главой МИД назначен в 2019 году. Шалленберг продолжит совмещать обязанности министра иностранных дел с новой должностью.