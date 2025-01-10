https://news.day.az/sport/1721935.html Объявлены даты проведения перенесенных матчей чемпионата Азербайджана Объявлены даты проведения перенесенных матчей девятого тура Азербайджанской баскетбольной лиги (АБЛ). İdman.biz сообщает, что встречи, которые были запланированы в прошлом году, состоятся 14 и 15 января. Первая игра пройдет в Баку, остальные - в Сумгайыте и Шеки. АБЛ Девятый тур 14 января 19:00. "Нахчыван" - "Абшерон"
АБЛ
15 января
19:00. "Сумгайыт" - "Губа"
Объявлены даты проведения перенесенных матчей чемпионата Азербайджана
Объявлены даты проведения перенесенных матчей девятого тура Азербайджанской баскетбольной лиги (АБЛ).
İdman.biz сообщает, что встречи, которые были запланированы в прошлом году, состоятся 14 и 15 января.
Первая игра пройдет в Баку, остальные - в Сумгайыте и Шеки.
АБЛ
Девятый тур
14 января
19:00. "Нахчыван" - "Абшерон"
Спортивный центр "Серхедчи"
15 января
14:00 "Шеки" - "Гянджа"
Шекински Олимпийский комплекс
19:00. "Сумгайыт" - "Губа"
Сумгайытский ОСК
Отметим, что игры были перенесены в связи с тем, что 26 декабря в Азербайджане является днем траура.
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