Объявлены даты проведения перенесенных матчей чемпионата Азербайджана

Объявлены даты проведения перенесенных матчей девятого тура Азербайджанской баскетбольной лиги (АБЛ).

İdman.biz сообщает, что встречи, которые были запланированы в прошлом году, состоятся 14 и 15 января.

Первая игра пройдет в Баку, остальные - в Сумгайыте и Шеки.

АБЛ

Девятый тур

14 января

19:00. "Нахчыван" - "Абшерон"

Спортивный центр "Серхедчи"

15 января

14:00 "Шеки" - "Гянджа"

Шекински Олимпийский комплекс

19:00. "Сумгайыт" - "Губа"

Сумгайытский ОСК

Отметим, что игры были перенесены в связи с тем, что 26 декабря в Азербайджане является днем ​​траура.