https://news.day.az/sport/1721961.html "Кяпаз" пополнил грузинский футболист "Кяпаз" пополнил свой состав новым игроком во время зимнего трансферного периода. Как сообщает İdman.biz, это грузин Рати Ардазишвили. 26-летний игрок играет на позиции полузащитника. С ним был заключен контракт сроком на "6 месяцев + 1 год". Последней командой Рати была "Самтредиа" на его родине.
"Кяпаз" пополнил грузинский футболист
"Кяпаз" пополнил свой состав новым игроком во время зимнего трансферного периода.
Как сообщает İdman.biz, это грузин Рати Ардазишвили.
26-летний игрок играет на позиции полузащитника. С ним был заключен контракт сроком на "6 месяцев + 1 год".
Последней командой Рати была "Самтредиа" на его родине. Футболист, выступавший за молодежные сборные Грузии, в том числе сборную U-21, играл в нескольких странах. Он выступал в Украине ("Рух"), Казахстане ("Каспий", "Жетысу") и Латвии ("Лиепая").
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