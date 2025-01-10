"Кяпаз" пополнил грузинский футболист

"Кяпаз" пополнил свой состав новым игроком во время зимнего трансферного периода.

Как сообщает İdman.biz, это грузин Рати Ардазишвили.

26-летний игрок играет на позиции полузащитника. С ним был заключен контракт сроком на "6 месяцев + 1 год".

Последней командой Рати была "Самтредиа" на его родине. Футболист, выступавший за молодежные сборные Грузии, в том числе сборную U-21, играл в нескольких странах. Он выступал в Украине ("Рух"), Казахстане ("Каспий", "Жетысу") и Латвии ("Лиепая").