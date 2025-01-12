В Сумгайыте неизвестный мужчина сгорел заживо в машине

В Сумгайыте неизвестный мужчина сгорел заживо в машине.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован в поселке Иншаатчылар. Погибший в автомобиле марки "КИА" не является владельцем машины.

По факту проводится расследование.