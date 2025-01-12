https://news.day.az/society/1722239.html В Сумгайыте неизвестный мужчина сгорел заживо в машине - ФОТО В Сумгайыте неизвестный мужчина сгорел заживо в машине. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован в поселке Иншаатчылар. Погибший в автомобиле марки "КИА" не является владельцем машины. По факту проводится расследование.
В Сумгайыте неизвестный мужчина сгорел заживо в машине - ФОТО
В Сумгайыте неизвестный мужчина сгорел заживо в машине.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован в поселке Иншаатчылар. Погибший в автомобиле марки "КИА" не является владельцем машины.
По факту проводится расследование.
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