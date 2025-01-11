Совещание по подготовке к III Играм стран СНГ

Продолжается подготовка к III Играм стран СНГ, которые пройдут в этом году в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сегодня в Министерстве молодежи и спорта Азербайджана состоялось совещание, посвященное подготовительным работам.

Рабочая группа и представители федерации приняли участие в совещании по подготовке к проведению игр в 14 городах нашей республики. На совещании, в котором принял участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, были обсуждены предстоящие вопросы, связанные с организационной работой.