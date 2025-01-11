https://news.day.az/world/1722220.html На трассе Ереван-Гюмри столкнулись до 30 автомобилей На трассе Ереван-Гюмри в Армении столкнулись 27 автомобилей. Об этом передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ. Согласно информации, на участке трассы 82-86-км был зафиксирован ряд инцидентов, сообщается о не менее 27 столкнувшихся автомобилях. ДТП привели к длинному затору на дороге. Сведений о погибших и раненых пока не поступало.
На трассе Ереван-Гюмри столкнулись до 30 автомобилей
На трассе Ереван-Гюмри в Армении столкнулись 27 автомобилей.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ.
Согласно информации, на участке трассы 82-86-км был зафиксирован ряд инцидентов, сообщается о не менее 27 столкнувшихся автомобилях. ДТП привели к длинному затору на дороге.
Сведений о погибших и раненых пока не поступало.
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