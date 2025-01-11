На трассе Ереван-Гюмри столкнулись до 30 автомобилей

На трассе Ереван-Гюмри в Армении столкнулись 27 автомобилей.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, на участке трассы 82-86-км был зафиксирован ряд инцидентов, сообщается о не менее 27 столкнувшихся автомобилях. ДТП привели к длинному затору на дороге.

Сведений о погибших и раненых пока не поступало.