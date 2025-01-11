В Азербайджане пройдет чемпионат мира по сумо

В 2026 году Азербайджан примет чемпионат мира по сумо.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что Международная федерация сумо в городе Кротошин, Польша приняла решение провести чемпионат мира в нашей стране.

Азербайджан завоевал право провести чемпионат мира, опередив другие страны в борьбе кандидатур, выдвинутых Японской ассоциацией боевых искусств и культур.