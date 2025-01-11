https://news.day.az/sport/1722207.html В Азербайджане пройдет чемпионат мира по сумо В 2026 году Азербайджан примет чемпионат мира по сумо. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что Международная федерация сумо в городе Кротошин, Польша приняла решение провести чемпионат мира в нашей стране.
В Азербайджане пройдет чемпионат мира по сумо
В 2026 году Азербайджан примет чемпионат мира по сумо.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что Международная федерация сумо в городе Кротошин, Польша приняла решение провести чемпионат мира в нашей стране.
Азербайджан завоевал право провести чемпионат мира, опередив другие страны в борьбе кандидатур, выдвинутых Японской ассоциацией боевых искусств и культур.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре