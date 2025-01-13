Вторая неделя сборов азербайджанских дзюдоистов стартовала в Австрии

Команда Азербайджана по дзюдо начала вторую неделю сборов в Миттерсиле (Австрия).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в Австрии продолжается тренировочный лагерь Европейского Союза дзюдо (EJU). В нем принимают участие ряд звездных имен, включая олимпийских чемпионов Хидаята Гейдарова (73 кг) и Зелима Коцоева (100 кг). Ведущие азербайджанские дзюдоисты вместе со своими товарищами по команде готовятся в Миттерсиле до 15 января, закладывая базу подготовки к сезону.

Также в сборах принимают участие команды Франции, Швеции, Бельгии, Финляндии, Нидерландов и многих других стран.