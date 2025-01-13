В Баку насмерть сбит пешеход

На улице Ш.Мехдиева в Ясамальском районе Баку произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль Hyundai Grandeur, которым управлял водитель Мазахир Керимов, совершил наезд на пешехода Шаига Мансурова, 1961 года рождения.

От полученных травм пострадавший скончался на месте. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Ранее мы сообщали, что проблемы со здоровьем водителя привели к смертельной аварии.