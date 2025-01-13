В Джебраил возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в город Джебраил отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Day.Az, 13 января очередная группа возвращающихся граждан была отправлена в город Джебраил из Гарадагского района города Баку. На этот раз в город Джебраил возвращается 39 семей - 165 человек.

Семьи выразили признательность Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, помимо переселенных туда бывших вынужденных переселенцев, всего проживает более 30 тысяч человек, которые работают на реализацией проектов, а также выполняют должностные обязанности в местных отделениях отдельных государственных органов, работают в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики, которые возобновили свою деятельность.