Трамваи в Баку: пробок будет меньше?

Определены районы Баку, где функционирование трамваев может быть эффективно.

Как передает Day.Az, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов. Он отметил, что трамвай может курсировать от поселка Мехдиабад до проспекта Азадлыг, через поселок Бинагади до станции метро "28 Мая". Замминистра добавил, что в связи с развитием новых населенных пунктов в направлении "Seabreeze", трамвай может быть эффективен и в этом направлении.

Эксперт по транспортным вопросам Рауф Агамирзаев, что пробки - ожидаемое явление в крупных городах.

"Чтобы избежать пробок, необходимо иметь серьезные альтернативы. Эти альтернативы должны учитывать расстояния. С прошлого года в Баку были проложены полосы для микромобильности и автобусные полосы. Приятно, что с этого года анонсированы проекты, такие как строительство новых станций метро и прокладка трамвайной линии.

Предварительная трасса для трамвая уже определена. Также важно развивать сеть пригородных электропоездов, увеличив количество поездов на железной дороге. Инвестиции в различные сегменты общественного транспорта улучшат его качество. Увеличение числа пользователей общественного транспорта напрямую повлияет на снижение пробок. Важно уделить внимание финансовой устойчивости и комфорту общественного транспорта", - отметил он.

Эксперт по транспорту Аслан Асадов также отметил, что открытие трамвайных линий может позитивно повлиять на решение проблемы пробок.

"Эффективность этого проекта будет зависеть от того, будет ли трамвайная линия прокладываться не через автомагистрали. Если она будет проходить по автобусным и автомобильным полосам, эффект может быть минимальным. Поскольку трамваи работают на электричестве, это может улучшить качество воздуха в городе за счет меньших выбросов по сравнению с автомобилями. Дополнительный транспорт будет доступен для тех, кто не имеет автомобиля или предпочитает пользоваться общественным транспортом", - добавил он.

Отметим, что трамваи функционировали в Баку с 1924 по 2004 годы.