В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Пашинян ссориться с подписчиками в комментариях.

Day.Az представляет публикацию:

"Мне казалось, что это - дно, но тут снизу постучали". Это популярное клишке как нельзя лучше описывает Никола Пашиняна и его поведение в интернете.

К фоточкам и видео с приготовлением сомнительного качества еды в исполнении Воваевича все уже привыкли. К семейному позорному шоу - тоже. Думаете, это все? Тогда встречайте: теперь Пашинян срется с подписчиками в комментариях.

Под одним из постов Воваевича некий Алекс Геворкян пишет, цитата: "Определись уже, ты блогер или премьер-министр. Займись своим делом".

Видимо, эти слова кое-кого сильно задели. Потому что Пашинян вдруг накатал Геворкяну здоровенный комментарий, сравнил подписчика с бедняком, набравшим кредитов, а под конец и вовсе намекнул: "Было бы хорошо, если бы вы, Алекс, жили в Армении и платили налоги в Армении!"

То есть Пашинян не поленился, полез подписчику в профиль и посмотрел, что тот живет в Лос-Анджелесе.

Вот это уровень политика!