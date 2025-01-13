Семья в Сумгайыте отравилась угарным газом

В Сумгайыте угарным газом отравились 5 членов одной семьи, включая 3 детей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован в 18-м квартале.

Угарным газом отравились Ильгар Адиль оглу Сулейманов 1981 года рождения, его жена Кенуль Закир гызы Сулейманова 1986 года рождения, их дети Йетер Ильгар гызы Сулейманова 2006 года рождения, Турана Ильгар гызы Сулейманова 2007 года рождения и Сулейманов Ульви Ильгар оглу 2008 года рождения. Отравленные были немедленно доставлены в больницу.

По данному факту проводится расследование.

Ранее мы сообщали, что 71-летний мужчина отравился угарным газом.