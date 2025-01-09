Трагическая смерть 71-летнего мужчины в Хырдалане

71-летний мужчина отравился угарным газом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в Хырдалане.

Рашид Мамедов, 1953 года рождения, скончался от отравления угарным газом.

По факту ведется расследование.

Ранее мы сообщали, что в Шамахы произошел несчастный случай с 49-летним мужчиной.