https://news.day.az/society/1721601.html Трагическая смерть 71-летнего мужчины в Хырдалане 71-летний мужчина отравился угарным газом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в Хырдалане. Рашид Мамедов, 1953 года рождения, скончался от отравления угарным газом. По факту ведется расследование. Ранее мы сообщали, что в Шамахы произошел несчастный случай с 49-летним мужчиной.
Трагическая смерть 71-летнего мужчины в Хырдалане
71-летний мужчина отравился угарным газом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в Хырдалане.
Рашид Мамедов, 1953 года рождения, скончался от отравления угарным газом.
По факту ведется расследование.
Ранее мы сообщали, что в Шамахы произошел несчастный случай с 49-летним мужчиной.
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