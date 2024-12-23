В Азербайджане было зафиксировано 22 градуса мороза

В Азербайджане на Шахдаге за прошедший период декабря нынешнего года температура воздуха опускалась до 22 градусов мороза.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила представитель Национальной службы гидрометеорологии Гюльнара Аббасова.

По ее словам, за прошедший период декабря 2024 года температурный режим в стране варьировался: в некоторые дни наблюдалось превышение климатической нормы, а в другие дни показатели были ниже нее. В Баку и на Абшеронском полуострове температура превышала норму в течение 16 дней, один день соответствовала норме и шесть дней была ниже неё.

Она отметила, что самая высокая температура декабря была зафиксирована 18-го числа: в Сабирабадском районе она достигла 17 градусов тепла, а в Баку и на Абшеронском полуострове составила 15,9 градуса. Самый низкий показатель зафиксирован 15 декабря на Шахдаге, где температура опустилась до -22 градусов, в то время как в Баку и на Абшеронском полуострове минимальная отметка составила -2,6 градуса.

"За прошедший период декабря осадки отмечались на территории страны 13 дней. Наибольшее их количество зарегистрировано в Баку и на Абшеронском полуострове - 219% от месячной нормы. В регионах Центрального Арана этот показатель составил 132%", - сообщила представитель службы.

Гюльнара Аббасова также сообщила, что в большинстве регионов страны в декабре выпал мокрый снег и снег. В горных районах снежный покров достигал 10-20 см, в то время как в Баку и на Абшеронском полуострове высота снежного слоя составила 2 см.

"В течение месяца на территории страны девять дней отмечалась ветреная погода, иногда сопровождаемая жёлтыми и оранжевыми предупреждениями. Ветер достигал максимальной скорости 34 м/с, что также фиксировалось в столице и регионах", - сообщила Г.Аббасова.

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