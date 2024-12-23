Мощность, прогресс и устойчивость - энергетический сектор Азербайджана в 2024 году

Автор: Акпер Новруз, Azernews

Энергетический сектор Азербайджана добился замечательных достижений в 2024 году, сбалансировав традиционные доходы от ресурсов с амбициозным поворотом в сторону возобновляемой энергии. Двойной фокус страны на укреплении своих позиций на мировом энергетическом рынке и содействии глобальному энергетическому переходу подчеркивает ее стратегический подход к устойчивому росту.

Этот год ознаменовал собой важную веху для экспорта природного газа из Азербайджана: впервые азербайджанский газ импортировали рынки Сербии, Венгрии и Словакии. Это расширение увеличило общее число европейских покупателей газа до 12.

С января по ноябрь 2024 года Азербайджан экспортировал 22,9 млрд кубометров газа, что на 5% больше, чем в предыдущем году. На Европу пришлось 51% этого экспорта, было поставлено 11,7 млрд кубометров. В целом добыча газа увеличилась до 45,8 млрд кубометров, а добыча нефти и конденсата достигла 26,5 млн тонн, при этом было экспортировано 22,2 млн тонн.

Возобновляемые источники энергии и "зеленый" переход

Азербайджан активно продвигает свои цели в области возобновляемой энергетики посредством реализации комплексной Государственной программы. В 2024 году доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии выросла с 11% до 14%, а общее производство электроэнергии достигло 25,932 млрд кВтч.

Ключевые инициативы включают:

100-мегаваттная солнечная электростанция Гобустан, присужденная китайской Universal International Holdings Limited, как ожидается, сэкономит 57 миллионов кубометров газа и сократит 124 000 тонн выбросов углерода в год.

240-мегаваттная солнечная электростанция Шафаг в Джабраиле, которую планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году в рамках усилий по превращению Карабаха в экономический регион, свободный от ископаемого топлива.

Проект "Черноморская энергия"

Азербайджан также сыграл ключевую роль в проекте "Черноморская энергия", направленном на передачу "зеленой" электроэнергии из Каспийского региона в Европу. В этом году возрос интерес со стороны Туркменистана, Узбекистана и Казахстана, а Узбекистан обеспечил инвестиции Саудовской Аравии для проекта.

Проведение COP29: поворотный момент

Конференция ООН по изменению климата 2024 года (COP29) в Баку позиционировала Азербайджан как мирового лидера в борьбе с изменением климата. Основные результаты включали:

Бакинская финансовая цель, обязывающая развитые страны ежегодно предоставлять развивающимся странам 300 миллиардов долларов на борьбу с изменением климата к 2035 году.

Создание Фонда потерь и ущерба в размере 730 миллионов долларов, запуск которого запланирован на 2025 год.

Принятие Бакинской дорожной карты по адаптации к глобальному изменению климата, обеспечивающей ежегодные обсуждения адаптации к изменению климата для развивающихся стран.

Возобновление Лимской рабочей программы по гендерным вопросам, поощряющей участие женщин в переговорах по климату.

Помимо производства, Азербайджан остается важнейшим транзитным узлом. По трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в 2024 году было транспортировано 32 миллиона тонн нефти, из которых 24 миллиона тонн поступили из внутренних источников, а 4,4 миллиона тонн были транзитом из Казахстана и Туркменистана.

Перспективы на будущее

С амбициозными планами удвоить экспорт газа в Европу к 2027 году Азербайджан готов еще больше укрепить свое энергетическое лидерство. Международные эксперты подсчитали, что для достижения этой цели потребуются инвестиции в размере 18,5 миллиардов долларов, что подчеркивает масштаб приверженности Азербайджана своей энергетической стратегии.