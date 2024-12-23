https://news.day.az/culture/1717516.html Азербайджанская детская филармония представит концертную программу "Новогоднее письмо" Азербайджанская государственная детская филармония представит концертную программу "Новогоднее письмо" 25-26 декабря по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года. Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.
Азербайджанская детская филармония представит концертную программу "Новогоднее письмо"
Азербайджанская государственная детская филармония представит концертную программу "Новогоднее письмо" 25-26 декабря по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.
В концерте примут участие детский хор Государственной детской филармонии "Şəms", музыкальный Детский театр, вокальный класс, ансамбль народных инструментов "Sədəf" и солисты, танцевальный коллектив из разных возрастных групп.
Для приобретения билетов можно перейти по ссылке:
https://iticket.az/events/kids/new-years-letter--
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