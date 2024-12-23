https://news.day.az/politics/1717437.html Джейхун Байрамов отправился в Сербию 23 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Сербию. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД.
Джейхун Байрамов отправился в Сербию
23 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился в Сербию.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД.
Как сообщается, в ходе визита он примет участие в Конференции послов, а также проведет встречи с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем и другими высокопоставленными официальными лицами страны.
"Основной целью визита является дальнейшее укрепление и развитие дипломатических связей между Азербайджаном и Сербией", - говорится в сообщении ведомства.
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