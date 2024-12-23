https://news.day.az/economy/1717444.html Мировые цены на нефть выросли В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость февральского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent повысилась на 0,45% и составила $72,89 баррель. Как сообщает Day.Az, на нью-йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в январе, повысилась на 0,55% и составила $69,83.
Мировые цены на нефть выросли
В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость февральского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent повысилась на 0,45% и составила $72,89 баррель.
Как сообщает Day.Az, на нью-йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в январе, повысилась на 0,55% и составила $69,83.
Недавно сообщалось, что в Сирии остановился крупнейший нефтеперерабатывающий завод.
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