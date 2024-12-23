В Азербайджане откроются новые медучреждения

В 2025 году на территориях, освобожденных от оккупации, планируется открытие новых медицинских учреждений.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов, отвечая на вопросы журналистов.

В.Гурбанов сообщил, что в настоящее время проводится процесс передачи медицинских учреждений, расположенных на этих территориях, в подчинение TƏBİB.

"В этих центрах семейного здоровья и медицинских учреждениях будут привлечены к работе наши врачи из этих районов", - сказал он.

Недавно сообщалось, что в медучреждениях TƏBİB теперь есть вакцины против гриппа.