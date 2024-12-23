https://news.day.az/society/1717522.html В Азербайджане откроются новые медучреждения В 2025 году на территориях, освобожденных от оккупации, планируется открытие новых медицинских учреждений. Как сообщает Day.Az, об этом заявил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов, отвечая на вопросы журналистов.
В Азербайджане откроются новые медучреждения
В 2025 году на территориях, освобожденных от оккупации, планируется открытие новых медицинских учреждений.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов, отвечая на вопросы журналистов.
В.Гурбанов сообщил, что в настоящее время проводится процесс передачи медицинских учреждений, расположенных на этих территориях, в подчинение TƏBİB.
"В этих центрах семейного здоровья и медицинских учреждениях будут привлечены к работе наши врачи из этих районов", - сказал он.
Недавно сообщалось, что в медучреждениях TƏBİB теперь есть вакцины против гриппа.
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