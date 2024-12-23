Что будет с TikTok после прихода Трампа?

Избранный президент США Дональд Трамп не исключил, что попробует сохранить для американских пользователей соцсеть TikTok, которой грозит запрет в Соединенных Штатах.

"Я буду думать насчет TikTok. Мы пришли в TikTok и получили замечательную реакцию в виде миллиардов просмотров", - сказал он на конференции AmericaFest в Финиксе (штат Аризона), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Трамп добавил, что, когда ему представили статистику его публикаций в этой соцсети, он задумался о том, чтобы оставить ее в США "на некоторое время".

Ранее руководство TikTok попросило Верховный суд США приостановить действие закона, согласно которому она может быть запрещена в Соединенных Штатах. Платформа должна быть продана или заблокирована к 19 января 2025 года, за день до инаугурации Трампа. Администрация соцсети и владеющая сервисом китайская компания ByteDance убеждены, что это нарушает право 170 млн пользователей TikTok в США на свободу слова.

Трамп ранее говорил, что "тепло относится" к этой платформе, поскольку голоса ее пользователей из числа молодых американцев поспособствовали его победе на выборах главы государства в ноябре.