Маск раскритиковал траты США на Европу

Илон Маск заявил, что Соединенным Штатам следует сократить расходы на оборону Европы.

"Почему американские налогоплательщики финансируют четверть расходов Европы на оборону? Это не имеет смысла, особенно учитывая наш огромный дефицит бюджета и неприемлемый рост долга", - написал он в X, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

20 декабря британская газета Financial Times сообщила, что Трамп через своих представителей уведомил некоторых европейских союзников по НАТО о намерении потребовать от них повышения оборонных расходов до 5% от их ВВП.