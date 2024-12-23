В Грузии несколько недель продолжаются протесты, которые поддерживаются Западом, желающим увеличить свое влияние в стране, несмотря на то, что республика сделала выбор - национальные, традиционные ценности и независимость. Протесты начались резко, но со временем начали тлеть, потому что большая часть населения согласны с тем, что современные европейские ценности - это далеко не ценности. Тем не менее западные силу продолжают свои попытки расшатать Грузию, вопреки четким сигналам не вмешиваться во внутренние дела страны.

Дошло до того, что даже Евродепутат от Франции (!) Тьерри Мариани поставил ЕС на место за попытки погрузить Грузию в хаос и совершить в ней государственный переворот.

"Европа отказывается от выбора народа. Грузия стала ареной ползучего восстания, которое попахивает операцией по дестабилизации законного грузинского правительства, организованной из-за рубежа. Об этом свидетельствуют эти ночные демонстрации на улицах Тбилиси, где поддерживаемая вами оппозиция бросает своих сторонников против грузинского государства, несомненно стремясь ошибиться и умножая провокации по образцу Майдана. Тем не менее Грузия и ее институты держатся. Они сопротивляются насилию со стороны тех, кто, проиграв выборы, сегодня при вашей поддержке пытается совершить государственный переворот. Победу "Грузинской мечты" признала Центральная избирательная комиссия, и президент Кавелашвили был избран в соответствии с законом. Народ Грузии больше не хочет видеть конфискацию своего суверенитета. ЕС, в частности Франция, хочет выдать себя за гаранта процветания и демократии, но в Грузии поощряется государственный переворот, который грозит ввергнуть страну в хаос, - отметил Евродепутат.

Конечно, странно слышать разумные предложения от французского политика. Такое ныне редкость и интересно, как будут реагировать на эти слова его коллеги дома.

Как бы там ни было, очевидно, что Грузия не хочет и не будет повторять судьбу стран, где вмешательство извне привело к хаосу и разрушению. Попытки ЕС манипулировать ситуацией через поддержку протестующих и давление на правительство выглядят как стратегия по созданию нового очага нестабильности на Кавказе.

Позиция Евродепутата Тьерри Мариани указывает на растущую усталость даже внутри самого ЕС от подобных подходов. Его заявление подчеркивает, что подобная политика Запада угрожает не только самой Грузии, но и репутации Евросоюза как гаранта мира и стабильности.

Грузия демонстрирует устойчивость перед лицом внешнего давления. Ее институты работают в соответствии с законом, а народ ясно выражает свою волю. Западным странам следует пересмотреть свои подходы, отказаться от вмешательства и уважать право Грузии на самостоятельный выбор. Только таким образом можно сохранить мир и стабильность в регионе, вместо того чтобы разжигать новые конфликты, которые оборачиваются трагедиями для миллионов людей.