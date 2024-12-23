В Германии назвали самого популярного кандидата в канцлеры

Рейтинг популярности кандидатов на пост канцлера Германии возглавила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на результаты опроса, проведенного институтом по исследованию общественного мнения (INSA).

24% респондентов отдали свой голос за Вайдель - это на 3% больше, чем на прошлой неделе. Руководителя Христианско-демократического союза Фридриха Мерца поддержали 20% опрошенных. Действующий канцлер Германии Олаф Шольц набрал всего 15%. Министр экономики и кандидат от "зеленых" Роберт Хабек получил 14% голосов респондентов.

7 декабря сообщалось, что правая партия "Альтернатива для Германии" выдвинула сопредседателя Вайдель кандидатом в канцлеры ФРГ на предстоящих парламентских выборах.

В беседе с Bloomberg кандидат от АдГ Вайдель раскритиковала Европейский союз за разрушение автомобильной промышленности Германии и предложила превратить блок в зону свободной торговли. Автомобильный сектор Германии, по ее словам, был "обманут" запретом ЕС на продажу новых транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году.

В своей предвыборной платформе на внеочередных выборах 23 февраля АдГ призывает к выходу Германии из ЕС и еврозоны.