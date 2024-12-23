Взрыв в многоэтажном жилом доме в Хырдалане

На горячую линию МЧС по номеру "112" поступила информация о взрыве в квартире многоэтажного жилого дома, расположенного в городе Хырдалан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, сразу же на место происшествия были направлены силы Государственной службы противопожарной охраны и Специальной спасательной службы МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте было установлено, что взрыв без последующего возгорания произошел на 4-м этаже 11-этажного жилого дома.

Из-за ударной волны взрыва повреждены две квартиры и четыре автомобиля, припаркованных рядом с домом, а также пострадали четыре человека.

Силы МЧС эвакуировали пострадавших, а также приняли соответствующие меры безопасности на месте происшествия. По происшествию 4 человека (3 женщины и 1 мужчина) были госпитализированы в отделение неотложной и экстренной медицинской помощи Абшеронской районной центральной больницы. Пострадавшим с лёгкими телесными повреждениями была оказана необходимая медицинская помощь.

По факту происшествия проводится расследование.